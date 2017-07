Motoristas de lotação fazem apitaço na Praça do relógio

Publicado em Sexta, 28 Julho 2017 14:30

Com apitaços e faixas amarelas, os motoristas de lotação de Porto Seguro fazem manifestação em 28/07/17, na Praça do Relógio. Segundo o presidente da Associação de Motoristas dos Taxis Especiais de Porto Seguro (Amoteps), Estéfano de Souza, a mobilização é com vistas à regulamentação do transporte.

As blitz se tornaram mais frequentes há cerca de um mês e diversos veículos foram tirados de circulação. De acordo com a Polícia Militar, Eles estariam fazendo o transporte de pessoas sem o devido credenciamento. Mas a associação afirma que as blitz se tornaram mais intensas após uma manifestação no final mês de junho, quando alguns associados fecharam a rodovia, em busca de regulamentação do serviço.

No convite que faz aos associados para o protesto na Praça do Relógio, a Amoteps afirma que a intenção é acampar e pressionar as autoridades, até que sejam ouvidos.

Foto: Imprensanet