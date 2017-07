Abertas as inscrições para o Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary 2017/2018

Publicado em Quinta, 27 Julho 2017 14:08



As inscrições para o Programa de Intercâmbio de Jovens (PIJ), na Bahia, estão abertas até o dia 30 de julho. O PIJ é um dos principais projetos do Rotary International, em que jovens entre 15 e 17 anos idade têm a oportunidade de conhecer outras culturas, aprender novos idiomas e ampliar seus horizontes. O programa existe desde a década de 1920 e leva todos os anos, cerca de 9.000 estudantes a conhecerem mais de 100 países, transformando jovens em verdadeiros cidadãos do mundo.

A estudante Vitória Criscuolo de Morais, 17, mora em Porto Seguro e foi intercambista recentemente. Conheceu Mumbai, a antiga Bombaim, na Índia. Durante 11 meses, teve oportunidade de ficar hospedada na casa de três famílias diferentes. Quando viajou, já tinha completado o ensino médio, mas chegando lá, matriculou-se numa escola onde chegou a fazer uma apresentação sobre o Brasil. Junto com ela, outros 31 jovens de vários países do mundo foram a Mumbai.

Além de fazer novas amizades, os intercambistas têm a oportunidade de conhecer novas culturas e idiomas e desenvolver habilidades de liderança. Vitória diz ter tido experiências além do que se pode imaginar: “Conheci o Taj Mahal, viajei para o norte e sul da Índia. O povo indiano é extremamente religioso e multicultural. Em todos os lugares há símbolos relacionados a deuses e pessoas importantes, mas existe também um respeito mútuo muito grande. O intercâmbio nos mostra uma realidade tão diferente que somos levados a perceber que a nossa realidade é minúscula, e sempre bom termos a oportunidade de ver os outros lados antes de julgar”, filosofa.

Crescimento pessoal

Para Tarsila de Abreu Cunha, intercambista de 2010/2011 na Suíça, a experiência foi única e inesquecível: “Um enorme crescimento pessoal e de vida, que todos deveriam viver.” Lá, quando completou 18 anos, recebeu uma bela festa de aniversário, com direito a bolo metade brasileiro e metade suíço.



O intercâmbio tem duração de 11 meses, de agosto a julho do ano seguinte. Durante esse período, assim como Vitória e Tarsila, os participantes moram com famílias e são matriculados em escolas locais. A hospedagem e mensalidades escolares são cobertas pelas famílias anfitriãs. Geralmente, as despesas que ocorrem por conta dos estudantes são: a taxa de inscrição no programa, as viagens preparatórias para o Programa (em algumas os pais são obrigados a participar), as passagens aéreas (ida e volta), seguro-viagem e seguro-saúde, passaportes e vistos e qualquer viagem ou excursão adicional.

Podem participar filhos ou não de rotarianos. As inscrições para o programa 2018/19 são feitas pelo site rotary4550.org.br. Para essa fase não há pagamento de taxa de pré- inscrição. Os candidatos farão pagamento de taxa de inscrição oficial após a seleção de qualificação ao Programa, em agosto.