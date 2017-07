Prefeitura divulga lista final de aprovados no processo seletivo

Publicado em Quarta, 26 Julho 2017 12:56

A prefeitura de Porto Seguro publicou no Diário Oficial a relação final com candidatos aprovados de todas as secretarias e setores que realizaram processos seletivos, com exceção da Secretaria Municipal de Saúde, que teve o cronograma alterado devido ao número de recursos apresentados referentes à lista provisória.

Os candidatos relacionados na lista de classificação final devem ficar atentos, pois a convocação, também publicada no DO, já começou.

Para maiores informações, visite os links:

- Lista de classificação Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e relação de recursos apresentados à comissão do Processo Seletivo.

- Convocação para entrega de exames de documentos e exames admissionais Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

- Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado do Gabinete do Chefe do Executivo, Procuradoria Geral do Município e Secretarias de Agricultura e Pesca, de Obras, de Administração, de Trânsito e Serviços Públicos

- Decreto com alteração de cronograma do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde