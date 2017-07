Assaltos frequentes no Village assustam moradores

Publicado em Quarta, 26 Julho 2017 12:05



Moradores do bairro Village, na Orla Norte de Porto Seguro, têm reclamado de uma situação frequente, perigosa e desagradável: os assaltos, que, por sua natureza já assustam e ainda mais praticados com atos de violência.

A recorrência tem tirado o sossego da comunidade. Muitos dos assaltos têm sido em plena luz do dia. Uma moradora se mostra indignada com a situação. “Temos uma polícia atuante aqui na orla. Eles estão presentes quando acontece alguma coisa. Muitas vezes conseguem prender, daí a Justiça solta. Tem coisas que eu não entendo. Se o cara é preso por assalto, a vítima reconhece, porque não fica preso? Que justiça é essa?”

Na primeira quinzena de junho, houve três tentativas de assaltos a ônibus, pela manhã. Segundo testemunhas, um dos motoristas conseguiu desviar do assaltante, que bateu uma arma várias vezes na janela do veículo. O problema se repetiu no dia seguinte, no mesmo horário. A outra ocorrência foi relatada por uma cobradora de ônibus que, no primeiro dia em que assumiu esse itinerário, foi surpreendida com uma tentativa de assalto.

Outro dia, um comerciante teve seu carro roubado por volta das 6 da manhã e foi agredido covardemente pelos assaltantes, em local próximo a um posto da Polícia Militar. As câmeras filmaram o assalto.

Na entrada do bairro, há relatos de uma senhora que foi assaltada por quatro homens num carro cinza. Eles tomaram a bolsa dela enquanto ela esperava o coletivo no ponto de ônibus. “A sensação é de estarmos vulneráveis”, lamentou uma moradora que precisa do ônibus todos os dias para trabalhar.

A ladeira que dá acesso à parte alta do bairro é uma preocupação para os pedestres e ciclistas. “Não dá para subir ou descer tranqüilo”, disse um pedreiro, enquanto voltava para casa.