Veracel lança banco de talentos para cadastro de pessoas com deficiência

Publicado em Quarta, 26 Julho 2017 13:48

A Veracel abriu o cadastramento para o banco de talentos de pessoas com deficiência com o objetivo de conhecer e melhorar o nível de interesse destes profissionais pelas diversas atividades da empresa.

Segundo a empresa, todas as contratações são feitas por meio de seleção de perfil do candidato mais adequado aos requisitos técnicos e comportamentais exigidos pela vaga em questão. Não há distinção de candidatos para qualquer das suas vagas em função de deficiências.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da Veracel (www.veracel.com.br) , clicar no link Trabalhe Conosco, escolher a opção “Banco de Talentos para pessoa com deficiência” e clicar em “Cadastre seu currículo”. Na mesma página estão disponíveis as vagas em aberto e os serviços disponibilizados ao candidato pelo sistema Vagas.com. Se preferir, pode acessar direto: vagas.com.br/veracelPCD.

Fonte: Ascom Veracel