Porto Plaza promove concurso de poesia em homenagem aos pais

Publicado em Segunda, 24 Julho 2017 10:01

O Porto Plaza Shopping está realizando o concurso “Escreva um poema para seu pai”. A iniciativa é um incentivo à cultura e uma forma de despertar e descobrir talentos e valores culturais através da poesia, fomentando a literatura, o gosto pelas escritas e a leitura.

Podem participar pessoas de todas as faixas etárias. As inscrições são gratuitas e feitas na Apoema Livraria, loja 18, piso L2, no Porto Plaza Shopping, centro de Porto Seguro. Os textos devem ser entregues em PDF, contendo na primeira página o nome completo igual ao da ficha de inscrição e os textos, em formato ou que caracterizem poesia ou poema, de no máximo 30 linhas (versos), escritos em fonte Arial, tamanho 12, de autoria do identificado. Não serão permitidos plágios. Caso se identifique plágio o referido texto será automaticamente desclassificado.

Os textos deverão ser entregues até às 18h00 de 08/08/17, como anexo para o e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. ou O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. , depois de realizada a inscrição. Os textos serão analisados e divulgados no dia 10/08/17.

Premiação

O 1º colocado receberá vale compras no valor de R$500,00 + divulgação por 7 dias na tela de descanso do Cine Plaza (exibido antes do inicio das sessões diárias) + divulgação no site www.portoplazashopping.com.br e na pagina do Facebook do Porto Plaza Shopping.

O 2º colocado vai receber um livro a escolher na Livraria Apoema + divulgação no site www.portoplazashopping.com.br e na pagina do Facebook do Porto Plaza Shopping.

O 3º colocado vai escolher na Livraria APOEMA + divulgação no site www.portoplazashopping.com.br e na pagina do Facebook do Porto Plaza Shopping.

Os 4º e 5º colocados receberão 02 ingressos para o Cine Plaza para cada + divulgação no site www.portoplazashopping.com.br e na pagina do Facebook do Porto Plaza Shopping.

Todos os trabalhos recebidos até o dia 08/08/17 através dos e-mails O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. serão divulgados pelo site www.portoplazashopping.com.br, citando seus respectivos autores participantes, sem ordem classificatória, exceto os 03 primeiros colocados.

A comissão Julgadora será indicada e composta pela Administração do Porto Plaza Shopping e da Livraria Apoema. Não serão aceitos recursos contrários à decisão referente à classificação dos trabalhos apresentados. O regulamento estará publicado e disponível no site www.portoplazashopping.com.br.