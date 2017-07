Veracel divulga editais para contratação de estagiários

Publicado em Sexta, 21 Julho 2017 20:09

A Veracel Celulose divulgou edital para contratação de estagiários nas áreas de TI e Administração.

Para se candidatar à vaga de TI, é necessário estar cursando do 2º ao 5º período dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistema de Informação, Engenharia de Computação ou Administração de Empresas e possuir conhecimento em Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook). A duração do estágio é de 12 meses e há uma vaga disponível. São 6 horas diárias de trabalho (os candidatos deverão ter disponibilidade para estagiar no período diurno, a partir das 8h00), para realizar as seguintes atividades: suporte aos processos da área de TI, entendimento sobre fluxos na área de TI, acompanhamento de chamados e demandas da área de atendimento de TI.

Os interessados nas vagas divulgadas devem cadastrar currículo até o dia 26/07/2017, acessando o site www.veracel.com.br.

Para se candidatar à vaga de Administração, é necessário cadastrar currículo até o dia 31/07/2017, estar cursando do 2º ao 4º período dos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos e possuir conhecimento em Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook). Há uma vaga disponível, a duração do estágio é de 12 meses, com 6 horas diárias de trabalho e o estagiário vai desenvolver atividades como leitura e orientações sobre procedimentos de remuneração e benefícios, iniciação no sistema SAP, apoio a projetos de remuneração e benefícios.

Para se candidatar às vagas de estágios o candidato deve proceder da seguinte forma: Localize a opção Trabalhe Conosco –> Clique em Conheça as nossas vagas – Clique no título da vaga para ter acesso às informações detalhadas e como candidatar-se – Depois, clique em Candidatura. A candidatura à vaga só é possível após o cadastro das informações no site.

Toda a comunicação com os candidatos será realizada por meio do endereço eletrônico utilizado para cadastro do currículo no site da Veracel. Todas as nossas vagas também são destinadas a candidatos com deficiências.

A empresa oferece bolsa-auxílio, transporte e alimentação (almoço).

Fonte: Ascom Veracel