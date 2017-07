Comunidade se mobiliza para construção de banheiros públicos no Arraial

Publicado em Quinta, 20 Julho 2017 17:51



A comunidade do distrito de Arraial d'Ajuda está realizando campanhas para arrecadar recursos com a finalidade de construir banheiros públicos ao lado da Igreja Nossa Senhora d'Ajuda. A igreja, uma das mais antigas do Brasil, construída nas primeiras décadas dos 1500 anos, é muito visitada por turistas de todo o Brasil e do mundo, mas nunca disponibilizou sanitários para atender a esta demanda.

O padre Cassemiro, um dos organizadores, pretende transformar esta intenção em realidade. Entre os eventos recentes, foi realizada a Festa de São João com a participação de moradores e turistas. A renda foi destinada para o projeto e muitos comerciantes, empresários de pousadas e membros da comunidade local trabalharam voluntariamente para a organização e realização do evento, que atraiu grande público.

A inauguração do sanitário público está prevista para gosto, na Festa anual de Nossa Senhora d'Ajuda, quando o distrito vai receber outro grande número de turistas e devotos, como ocorre tradicionalmente. O projeto só está sendo possível graças ao apoio da comunidade, que tem se dedicado nos eventos e nas doações.