Prefeitura divulga resultado do processo seletivo

Confira a lista completa dos candidatos aprovados, bem como o período de entrega dos documentos e exames admissionais através do site da prefeitura: http://www.portoseguro.ba.io.org.br/diarioOficial . Procurar edição N°2211, de 18/07/2017.

A Prefeitura de Porto Seguro, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta terça feira, 18/07, por meio do Diário Oficial o resultado parcial dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Nº 003/2017 pelo decreto Nº8634, para admissão de 448 profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. O recrutamento e seleção foram subsidiados mediante análise curricular e títulos.

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.