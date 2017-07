Rotary aborda tema “Coração e fatores de risco” em reunião aberta

Publicado em Quinta, 13 Julho 2017 18:45



“Coração e fatores de risco” foi o tema discutido na reunião aberta promovida pelo Rotary Club de Porto Seguro, em 13/07/17. Participaram da reunião rotarianos também de Arraial d’Ajuda e visitantes.

Na abertura, o presidente Alex Cunha falou da importância do programa de imunização contra a poliomielite fundada em 1985, o Pólio Plus, do Rotary International. Atualmente conhecido com End Polio Now, junto com os parceiros, ajudou a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças contra a pólio em 125 países, reduzindo os casos da doença em mais de 99%. A vacina, que custa apenas US$0,60, protege as crianças da doença por toda a vida e qualquer pessoa pode ajudar na campanha, fazendo sua doação.

Palestra

Para falar sobre o tema “Coração e fatores de risco” foi convidado o médico cardiologista Leonardo Wainberg, que mostrou a importância de manter uma rotina saudável em busca da terceira idade com qualidade de vida.



“O que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, depois vem o câncer e a guerra”, disse Dr. Leonardo, que apontou a idade, o sexo e a herança genética como fatores não modificáveis de risco de doenças coronarianas. Sobre esses três pontos, falou da luta contra o relógio biológico da humanidade; citou as diferenças entre o comportamento do coração do homem, da mulher, do idoso, do feto e do atleta; e a determinação que a carga genética tem no comportamento do corpo de cada um.

Como fatores modificáveis, foram citados o tabagismo (primeiro colocado na lista de riscos), o colesterol, fatores emocionais, hipertensão e diabetes e sedentarismo. Segundo o cardiologista, todos este fatores podem ser trabalhados com a adoção de hábitos que proporcionem mais saúde ao paciente. O abandono do tabagismo, alimentação equilibrada, controle da pressão arterial e das emoções, bem como a prática de exercícios regularmente contribuem positivamente para isso. “Além de tudo – ressaltou – os gastos públicos com saúde diminuem consideravelmente se cada um fizer a sua parte”. Durante a explanação, os participantes puderam tirar suas dúvidas sobre o assunto.

Na medida certa, o vinho aparece como amigo dos corações de homens e mulheres. Para eles, uma taça de vinho diariamente é o ideal. Para elas, meia taça é o suficiente. Gestantes devem evitar o suco de uva, por conter uma substância que pode causar ao feto morte súbita.

De acordo com o presidente Alex Cunha, o debate veio esclarecer questões dentro de um tema de grande relevância para a saúde pública e com grande qualidade de conteúdo. “Nossas palestras têm conseguido manter alto nível de informações e queremos continuar contribuindo para conhecimento da comunidade nos temas de interesse social”.

As reuniões abertas são realizadas todas as quintas-feiras, de 12h30 a 13h30, no Restaurante Colher de Pau, na Passarela do Descobrimento. O convite é extensivo a toda pessoa que quiser participar.