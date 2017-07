Rotary Club do Arraial tem nova diretoria

Publicado em Quarta, 12 Julho 2017 18:54



Em 08/07/17 tomou posse a nova diretoria do Rotary Club Arraial d’Ajuda. A cerimônia foi realizada na Pousada Tororão, onde estiveram presentes rotarianos também de Porto Seguro. Na composição da mesa tiveram assento, além do ex-presidente Fernando de Oliveira Ferreira, o presidente eleito, Alexandre Fernandes Fittipaldi, a governadora assistente 2017/2018, Cláudia Rodrigues de Abreu e o associado honorário do Rotary Club Porto Seguro João Vanderlei Calazans.



O ex-presidente passou o cargo para Alexandre Fernandes Fittipaldi, que assumiu a gestão 2017/2018. Em seguida, o presidente eleito deu posse aos novos associados do Rotary Club Porto Seguro Arraial d’Ajuda: a enfermeira Adriana Silveira Gomes Candido e o professor Nelson Carota Filho. Eles fizeram o juramento do clube, de "dar de si antes de pensar em si".

A nova diretoria tomou posse, ficando composta por: vice-presidente: Alexandre Jaques Cambraia; secretário: João Eduardo de Drumond Verano; diretor de Protocolo: Fernando de Oliveira Ferreira; tesoureiro: Antônio da Rosa Carvalho; presidente da Comissão de Administração: Samuel Ende; presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo: Ionio Oliveira De Souza; Presidente da Comissão de Projeto Humanitários: Adriana Silveira Gomes Candido; presidente da Comissão de Imagem Pública: Nilza Cordova; presidente da Comissão da Fundação Rotária: Nelson Carota Filho.

Foi registrada a presença do delegado de Polícia Civil no Arraial, dr. Sinésio Júnior, prestigiando mais um ato solene desta importante entidade.

Ao final da cerimônia, foi servida uma saborosa feijoada, pelo Restaurante Xaxá.

As reuniões semanais do Rotary Club Arraial d’Ajuda são realizadas todas as terças-feiras, a partir das 19h00, na Pousada Tororão, localizada na Rua do Mucugê.

“Os interessados em participar e ingressar no Rotary estão convidados pela diretoria, para que a entidade cresça no Arraial e desenvolva mais projetos de apoio à comunidade, sempre com o objetivo rotariano de ajudar a todos”, salientou o presidente Alexandre Fittipaldi.