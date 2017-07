Em atendimento ao MP, prefeitura torna nulo processo seletivo da Saúde de 2016

Publicado em Quarta, 12 Julho 2017 15:09

A prefeitura de Porto Seguro decretou a nulidade do processo seletivo com edital nº002/2016, de janeiro de 2016, para cargos na área de Saúde. O decreto foi feito em atendimento à recomendação do Ministério Público Ministério Público Estadual de nº 011/2017, nas pessoas da prefeita Cláudia Oliveira e da secretária municipal de Saúde, Edna Santos. Também se tornam nulos os contratos temporários decorrentes do referido processo seletivo.

No texto do decreto, a administração municipal considera a necessidade de atendimento à recomendação e também o fato de que todos os cargos existentes no processo seletivo nulo, bem como o número de vagas, foram contemplados pelo processo seletivo em vigor, conforme edital 003/2017, que permanece valendo.

Leia aqui o decreto na íntegra.