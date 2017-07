Marinha alerta para previsão de ondas de até 4 metros

Publicado em Segunda, 10 Julho 2017 10:42



A Marinha do Brasil informa que foram emitidos novos avisos de mau tempo no Nordeste do país, envolvendo a região do extremo sul baiano.

Na área marítima entre Caravelas e Salvador, há previsão de mar grosso, com ondas de até 4 metros, até as 9h00 de 12/07/17. Entre Salvador e Natal (RN), a previsão é de mar muito grosso com ondas de até 4,5 metros até as 21h00 do mesmo dia. Já, entre Caravelas e Natal, a previsão é de vento forte, com rajadas de até 61 km/h, até as 9h00 de 11/07. Na área litorânea entre Vitória (ES) e Ilhéus, há previsão de ressaca com ondas de até 2,5 metros até as 9h00 de 11/07 e, entre Ilhéus e Touros (RN), ressaca com ondas de até 3 metros até as 9h00 de 12/07.

A Marinha informa ainda que permanece atenta à situação do tempo e, em caso de necessidade, as Organizações Militares responsáveis pela segurança da navegação na área marítima sob a responsabilidade do Com2ºDN poderão ser acionadas, em qualquer horário, por meio dos telefones abaixo elencados. Pedidos de auxílio também podem ser encaminhados para o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo (SALVAMAR) Leste, operado pelo Comando do 2º Distrito Naval em Salvador.

Capitania dos Portos da Bahia: (71) 3507-3777

Capitania dos Portos de Sergipe: (79) 3711-1600

Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro: (73) 3421-2050

Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus: (73) 3222-5100

SALVAMAR LESTE: 0800 284-3878

Fonte: Ascom Marinha do Brasil