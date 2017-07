Assassinato de fazendeiro choca Porto Seguro

Publicado em Segunda, 10 Julho 2017 14:46

Porto Seguro está chocada com o assassinato do fazendeiro Normélio Golin Paim, 71, em 08/07/17. Ele estava na fazenda Rancho das Gurias, localizada em Vale Verde, na BA 001, distrito de Porto Seguro, quando teve sua propriedade invadida por quatro homens que, segundo a polícia, estavam num Uno branco.

Eles atiraram contra a fachada da casa, arrombaram a porta e atiraram no fazendeiro, que foi atingido na cabeça e no braço. De acordo com a polícia, que trata o crime como latrocínio, o fazendeiro teria lutado contra a invasão dos bandidos.

Testemunhas contaram que o fazendeiro tentou fugir e pedir socorro depois de ter sido ferido. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia informou que os criminosos fugiram levando uma pistola, duas espingardas, celulares, jóias, televisores e bolsas. No local do assassinato, foram encontradas cápsulas calibre 40mm e 9mm. Até o momento, ninguém foi preso.

Normélio Paim era gaúcho, de Vacaria-RS. Além da atividade rural, em sua região, destacou-se por presidir a Sociedade Jockey Club. Amante do tênis, teve importantes vitórias no grupo seleto de atletas daquela cidade, inclusive a abertura do complexo esportivo junto à Pousada Santa Teresa, de propriedade da família. Em 2007, mudou-se com a família para Porto Seguro, tornando-se um importante colaborador para desenvolvimento do tênis na região. Foi sócio fundador do Porto Seguro Tênis Clube, o qual presidiu até 2009.