Município convoca entidades para eleição de Conselho de Saúde

O município de Porto Seguro publicou no Diário Oficial, em 07/07/17, convocação para eleição do Conselho Municipal de Saúde para o biênio 2017/2019, que vai se realizar em 09/08/17.

São convocadas todas as entidades representantes legítimas dos segmentos de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores de serviços privados conveniados ao SUS que contemplem as cooperativas, sindicatos de trabalhadores, conselhos de classe, clínicas, laboratórios privados, organizações religiosas, associações, entidades, filantrópicas, e não-governamentais, entidades indígenas, entidades patronais e movimentos sociais.

A eleição do Conselho Municipal de Saúde será às 14h00, no auditório do Complexo Regulador Dr. Haroldo Lima , na rua Cova da Moça, s/n, Centro de Porto Seguro. Serão escolhidos 32 membros, sendo 16 titulares dos quais 08 representarão o segmento de usuários, 04 representarão o segmento de trabalhadores da saúde, 04 de gestores e prestadores de serviços, e 16 serão membros suplentes com a mesma representatividade.