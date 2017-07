Porto Seguro Praia atrai grande número de argentinos

Publicado em Sexta, 07 Julho 2017 13:42

Enquanto se consolida junto às famílias de todo o Brasil como um dos mais procurados resorts all inclusive da Costa do Descobrimento, o Porto Seguro Praia Resort, na praia de Curuípe vem garantindo uma excelente taxa de ocupação também a partir da grande procura por parte de hóspedes vindos do Mercosul, sobretudo de países como Argentina e Uruguai.

Além dos atrativos encontrados no resort, a vinda dos portenhos tem sido facilitada também pela operação de quatro voos semanais ligando Porto Seguro a Buenos Aires e Córdoba. “Os argentinos chegam a responder por 40% da ocupação do nosso resort”, informa o supervisor de reservas Lúcio do Carmo, salientando que essa tendência vem se confirmando para esse mês de julho, com uma grande procura por parte de clientes do Mercosul.

Segundo ele, como destino de sol e praia, Porto Seguro tem conquistado bastante espaço junto a esse público, aparecendo como uma alternativa ao Caribe. “Além da nossa excelente estrutura, serviços de qualidade e a comodidade do sistema all inclusive, somos um destino que possui a força da história e da cultura, um clima extremamente agradável e uma natureza bastante privilegiada”, argumenta.

Os altos índices de ocupação são resultado também do trabalho de divulgação que o Porto Seguro Praia Resort tem feito através de road shows, feiras e outros eventos de turismo. “Nesses eventos é possível perceber claramente a aceitação e o interesse das pessoas pelo Porto Seguro Praia Resort”. E o resultado pode ser comprovado a partir da presença maciça de numerosos grupos de famílias e amigos que cada vez mais desfrutam momentos de tranquilidade, conforto e felicidade à beira mar.

