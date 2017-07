Porto Seguro: alerta de mau tempo prevê ondas de até 2,5 metros

Publicado em Quinta, 06 Julho 2017 14:08



A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), alerta sobre avisos de mau tempo emitidos pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) para áreas marítimas da região Nordeste.

Na área marítima compreendida entre Caravelas-BA e Natal-RN, há previsão de mar grosso, com ondas entre 3 e 4,5 metros, até as 21h00 de sábado, 08/07/17.

Entre Salvador-BA e Natal, até as 21h00 de quinta-feira, 06/07, a previsão é de vento forte, com rajadas de até 61 km/h.

Entre Porto Seguro e João Pessoa-PB, poderá haver ressaca com ondas de até 2,5 metros das 21h00 de quinta-feira, 06/07 até as 9h00 de domingo, 09/07.

A Marinha afirma que permanece atenta à situação do tempo e, em caso de necessidade, as Organizações Militares responsáveis pela segurança da navegação na área marítima sob a responsabilidade do Com2ºDN poderão ser acionadas, em qualquer horário, por meio dos telefones abaixo elencados. Pedidos de auxílio também podem ser encaminhados para o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo (SALVAMAR) Leste, operado pelo Comando do 2º Distrito Naval em Salvador.

Capitania dos Portos da Bahia: (71) 3507-3777

Capitania dos Portos de Sergipe: (79) 3711-1600

Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro: (73) 3421-2050

Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus: (73) 3222-5100

SALVAMAR LESTE: 0800 284-3878