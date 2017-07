Reveillon Axé Moi 2018: confirmadas quatro atrações

Publicado em Segunda, 03 Julho 2017 19:58

Marília Mendonça, Harmonia do Samba, Aviões e Léo Santana são os nomes já confirmados para o Reveillon Axé Moi 2018, nos dias 28, 29 e 30/12/17. Esta é a 10ª edição do evento indoor. Os ingressos foram colocados à venda antes mesmo da definição das atrações. Foi a venda “no escuro”, com lote promocional. A organização do evento aposta na tradição para emitir os passaportes com preços atrativos e com a garantia de público.

O camarote (open bar: água, cerveja e refrigerante) está a R$ 480,00 ou 12 x R$ 40,00 e a pista sai a R$ 240,00 ou 12 x R$ 20,00. Quem quiser mais informações e adquirir o passaporte pode ir ao site do evento, está fazendo sorteio de um passaporte do camarote de quem se cadastrar. Os ingressos também podem ser adquiridos pelo fone: (73) 3288-8921.