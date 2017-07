Veracel lança Relatório de Sustentabilidade “Da Bahia para o Mundo”

Publicado em Segunda, 03 Julho 2017 14:37

Em 2016, a Veracel investiu R$ 39,1 milhões em projetos de infraestrutura, outros R$ 6 milhões em projetos sociais e gerou cerca de R$ 108 milhões em tributos. Estes e outros números constam do Relatório de Sustentabilidade 2017 da empresa (ano base 2016), que está disponível no hotsite Da Bahia para o Mundo (http://dabahiaparaomundo.veracel.com.br/).

Ao navegar, o visitante poderá conferir todos os dados apurados e auditados, conforme os protocolos do Global Reporting Iniciative (GRI) e conhecer, além dos indicadores de desempenho, as iniciativas da empresa nas dimensões socioeconômica e ambiental.

O tema “Da Bahia para o Mundo” remete à forma como a empresa conduz seus negócios, compromissos e desafios locais, sempre com um olhar atento para a questão do desenvolvimento territorial, diz Renato Carneiro, gerente de sustentabilidade da Veracel.

Presente há 25 anos no sul da Bahia, a Veracel é uma das maiores empregadoras privadas no município de Eunápolis. “Com o tempo, percebemos que a sociedade queria que a Veracel estivesse mais presente nas questões locais e regionais. Em vez de buscar soluções fora do Estado, passamos a investir no capital social local”, afirma o gerente.

No Relatório de Sustentabilidade, a empresa elencou os principais temas que norteiam sua estratégia corporativa, que é ser referência mundial em sustentabilidade. São eles: geração de emprego e renda; meio ambiente; paisagem e biodiversidade; educação ambiental; qualidade de ensino; desenvolvimento local e apoio social; uso e ocupação do solo e questões fundiárias; impacto das operações nas comunidades diretamente afetadas; gestão de pessoas e saúde e segurança. Esse último item, aliás, revela que a Veracel conquistou a meta almejada por toda a empresa em segurança: zero acidente de trabalho.

Veja abaixo alguns números da Veracel que estão no Relatório de Sustentabilidade 2017:

• R$ 108 milhões gerados em tributos

• R$ 2,1 milhões foram doados para 25 comunidades de 16 cidades

• R$ 39,1 milhões em projetos de infraestrutura

• R$ 6 milhões em projetos sociais

• 37.022 pessoas participaram de atividades do Programa de Educação Ambiental

• 890 pessoas participaram do Ação e Cidadania Ambiental

• R$ 1 milhão foi o investimento em desenvolvimento de pessoas

• 67 mil horas de treinamento

Sobre a Veracel

Instalada em Eunápolis, desde 1991, a Veracel é um empreendimento agroindustrial que integra operações florestais, industriais e de logística, sediado sul da Bahia. A capacidade de produção da Veracel é da ordem de 1,1 milhão de toneladas de celulose branqueada de eucalipto por ano e sua totalidade é direcionada ao mercado externo. A Veracel tem como visão de negócio ser uma referência mundial em sustentabilidade e tem ações e projetos sociais com foco em geração de renda, saúde e educação para as comunidades dos 10 municípios onde atua.

Fonte: Ascom Veracel