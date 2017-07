Coral municipal lança CD com show no Centro de Cultura

Publicado em Domingo, 02 Julho 2017 14:41

O primeiro CD do Coral Municipal de Porto Seguro foi lançado com um belíssimo espetáculo, que empolgou e emocionou a platéia, na noite de 30/06, no Centro de Cultura. Com direito a bis e sob a regência da maestrina Natalice Batista, o coral apresentou oito das 12 canções do CD, proporcionando um verdadeiro mergulho em clássicos de músicos consagrados, como Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi.

Acompanhados pelos músicos Marcelo Bottini e Rodrigo Nascimento, os 40 tenores, baixos, sopranos e contraltos iniciaram o show com o hino de Porto Seguro. E conquistaram aplausos calorosos do público, ao entoar canções como “Ai que saudade d´ocê”, “Sabiá”, “Eu sei eu vou te amar” e “Asa Branca”. Um dos pontos altos do espetáculo foram os duetos das duplas Marcos Dasuan e Alice Barros, com a música “Tudo o que se quer” e Marco Valério e Nai Alves, com a canção “É isso aí”.

Sonho realizado

Na platéia, uma das principais incentivadoras do coral, a prefeita Cláudia Oliveira, acompanhada dos secretários de Saúde, Edna Alves; Turismo, Richard Alves e Administração, Gilvan Florêncio. “Não fosse a vontade da prefeita, de ter um coral no município, esse trabalho não teria sido realizado”, disse o diretor e integrante do coral, Josemar Siquara. Além da Prefeitura, ele agradeceu o apoio da AR Turismo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Centro de Cultura, onde são realizados os ensaios.

“Não sou cantora, mas sempre tive esse sonho. Devemos sempre valorizar e incentivar a arte e a cultura em Porto Seguro, que completa hoje 126 anos. Espero que esse coral seja sempre um dos meus orgulhos, quando eu deixar essa missão de administrar essa cidade, tão importante para história e a cultura do nosso país” disse a prefeita.

Ascom – Prefeitura de Porto Seguro