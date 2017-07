Rotary Club empossa nova diretoria

Publicado em Quinta, 29 Junho 2017 19:34

Em uma cerimônia no auditório do Portobello Resort, dia 27/06, tomou posse a nova diretoria do Rotary Club de Porto Seguro para o período 2017/2018. Na presidência assume o jornalista Alex Cunha, que recebe o cargo das mãos do ex-presidente, o biólogo Luís Antônio Ramalho. Juntamente com eles, compuseram a mesa Fernando Ferreira, presidente do Rotary Club de Arraial d´Ajuda; Cláudia Abreu, governadora assistente; Ariosvaldo Renovato, secretário de Trânsito e Serviços Públicos, representando a prefeita Cláudia Oliveira; Major Anacleto França, comandante do 8º BPM; e o delegado da Capitania dos Portos, André Teixeira.

A cerimônia teve início com a execução do Hino Nacional, pela orquestra do Projeto Ecoar, de Porto Seguro. Em seguida, uma saudação ecumênica pela diretora do Ecoar, Carla Nunes, trouxe a reflexão sobre a responsabilidade do legado de cada ser humano. Ela citou o escritor russo Leon Tolstoi, que influenciou grandes nomes na luta pela paz, como Mahatma Gandhi e Martin Luther King. “Todos estamos aqui porque acreditamos no trabalho do Rotary. O exemplo deixa um legado. Ninguém está na terra para que não se preocupe com seu próximo. Devemos cultivar duas coisas: a compaixão, para nos colocar no lugar do próximo, e a gratidão por tudo o que conseguimos mudar”, disse.

Durante a cerimônia, o Rotary recebeu dois novos sócios: a jornalista Hilda Rodrigues de Abreu e o professor doutor em Física, Flávio Araújo, que receberam o distintivo do Rotary Internacional e leram o compromisso rotário. O novo presidente Alex Cunha fez a declaração de posse e apresentou ao clube o novo sócio honorário João Vanderlei Calazans, que ressaltou o trabalho do Rotary como de coesão, e afirmou: “a gente se doa integralmente e o trabalho acaba sendo gratificante, mesmo sem remuneração”.

Em agradecimento pelo apoio fundamental para o sucesso da 60 ª Conferência do Distrito 4550, realizada no mês de abril, em Porto Seguro, Hilda Rodrigues entregou uma homenagem do clube à prefeita Cláudia Oliveira, através do secretário de Trânsito, Dr. Renovato. O secretário agradeceu o convite, parabenizou o Rotary pelas suas ações e deixou as portas do gabinete da prefeitura abertas para um encontro.

Em seu pronunciamento de despedida, Luís Ramalho falou do prazer em contribuir com o clube. “Agradeço aos companheiros. Realizamos um pouco de cada um, conforme as possibilidades. Sinto-me muito satisfeito. Desejo muita sorte ao Alex e estarei mais um ano junto, construindo”. Presidentes e esposas trocaram arranjos de flores e se saudaram.

Durante o evento, foram apresentados ainda os membros da nova diretoria, com Mário Delgado Jr., Secretário e Administração do Clube; Sirley Neris Santos, Tesoureira; Waldimiro Junior (Zio), Diretor de Protocolo; Luiz Antônio Caldeira Ramalho, Diretor de Desenvolvimento do Quadro Associativo; Erenildo Barbosa Soares (Nildo); Diretor da Comissão de Projetos Humanitários; Marcelo Souza Dias, Diretor da Comissão de Imagem Pública e Claudia Abreu, Diretora da Comissão da Fundação Rotária.

Em seu discurso de posse, Alex Cunha apresentou a história do Rotary e ressaltou a importância de valorizar as diferenças: “A diversidade está na gênese do Rotary. E os serviços humanitários são a razão de ser do clube. No Rotary, todos fazem a diferença. Assim como na vida, todos somos diferentes. Tenho certeza que vamos contar, em nossas causas, com nossos parceiros e apoiadores. Queremos juntos dar continuidade a este trabalho e ampliar os serviços sociais. Não será uma tarefa fácil, mas hoje me sinto preparado para essa missão. O meu desafio é maior ainda e mais estimulante porque estou substituindo o companheiro Ramalho, que fez uma ótima administração.”

O evento foi encerrado ao som da Orquestra Ecoar, que fez uma bela interpretação da música Wave, de Tom Jobim.