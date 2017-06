Filas para os processos seletivos dobram os quarteirões

Publicado em Quarta, 28 Junho 2017 17:44



Em 27 e 28/06/17, as filas formadas para inscrições nos processos seletivos da Prefeitura de Porto Seguro dobraram os quarteirões. Tem gente que levou banquinho de madeira e cadeira de plástico para se acomodar. Algumas pessoas estão reclamando da falta de estrutura em receber os candidatos. “A gente fica no sol e na chuva, sem poder adentrar aos portões da escola”, disse uma candidata que não quis se identificar. Muita gente teve que sair cedo de casa para garantir a inscrição. “Cheguei ao colégio às 5h00 da manhã e saí às 21h00 no primeiro dia”, revelou outro candidato. Na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, as filas são menores. Quem chegou no início da manhã conseguiu ser atendido até ao meio dia.

As secretarias que abriram editais para processo seletivo simplificado são: Saúde, com 448 vagas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 937 a R$ 8 mil; Trabalho e Desenvolvimento, com 113 vagas e salários que vão de R$ 937 a R$ 2.432,56; e Administração, Trânsito e Serviços Públicos, Obras e agricultura e Pesca, além da Procuradoria Geral do Município e Gabinete do Chefe do Executivo, com 506 vagas e salários que variam de R$ 937 a R$ 8 mil.