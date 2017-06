Leitura facultativa de versículo nas escolas causa polêmica e poderá ser revogada

Publicado em Terça, 27 Junho 2017 17:08



A Lei 011/2017, de autoria do vereador Kempes Neville, o Bolinha, que autoriza a leitura facultativa de versículos da Bíblia nas escolas municipais de Porto Seguro voltou para o legislativo em 27/06/17, depois de uma determinação do Ministério Público e passou pela primeira votação para revogação. Foram 11 votos favoráveis e 5 contra. Antes da votação, o assunto casou polêmica e dividiu opiniões dos edis, que, na época da aprovação do projeto de lei, o fizeram de forma unânime, nas duas votações anteriores à sanção pelo executivo.

Em documento enviado à Câmara, o Executivo emitiu opinião favorável à lei, já que esta “estimula a ética em seu significado mais profundo”, mas afirmou ser necessário cumprir o que determina o MP-BA. O assunto dividiu opiniões e levou quase todos a se manifestarem. O vereador Abimael (Bibi) foi o primeiro a falar e citou a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo: “Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, sem amor pela família, caluniadores, inimigos do bem, traidores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus”. Com este trecho, o vereador exemplificou a necessidade de leitura da Bíblia e se mostrou indignado pela decisão do Ministério Público. “A Bíblia pode mudar a realidade de muita gente”, disse.

Geraldo Contador julgou difícil a decisão, mas votou a favor da revogação e afirmou: “Fomos eleitos na lei do homem e a gente tem que fazer as leis que não firam a Carta Magna do nosso País”. Segundo o edil, a lei poderia abrir precedente para que outras religiões pedissem a inserção de seus atos nas escolas também.

Evaí Fonseca, presidente da Câmara, chamou atenção da Casa: “Mesmo que o projeto seja polêmico, eu devo deixar entrar em votação. O que está acontecendo aqui é de responsabilidade de todos”. E essa responsabilidade também acabou caindo sobre os ombros da assessoria jurídica da Câmara. “Errei porque o jurídico desta casa fez com que eu votasse. Errei, porque na Constituição Federal diz que o país é laico”, disse o vereador Robinson Vinhas.

O autor do projeto de lei, vereador Bolinha, criticou a ação do MP, e sugeriu que se fizesse uma enquete com a comunidade para saber o que acham os pais, alunos e diretores das escolas sobre o assunto. Também questionou a celeridade com que a lei voltou para revogação: “Não vejo essa mesma velocidade quando o assunto é a gasolina mais cara do país, nem quando o problema é a Embasa, nem quando o problema são os bancos. Esta luta não é nossa. Não é Bolinha que está lutando. Esta luta é muito maior”, definiu.

Esta marcada para 28/06/17, às 10h00 a segunda votação sobre o assunto, na Câmara de Vereadores.