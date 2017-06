Luan Santana lota Passarela no São João Elétrico

Publicado em Segunda, 26 Junho 2017 20:35

A 5ª edição do São João Elétrico fechou sua última noite com chave de ouro com o show de Luan Santana, levando mais de cem mil pessoas à Passarela do Álcool. Ele cantou seus principais sucessos, agradando a multidão de fãs, e todas as idades, que vieram de várias localidades e o aguardavam desde a tarde, marcando lugar mais próximo ao palco para curtir o show de perto. Em coro, o público entoavam junto com o artista a música de trabalho “Acordando o prédio”.

O cantor levou a moçada ao frenesi ao ao utilizar uma grua de doze metros de lança, se aproximando ainda mais da plateia.“Estou muito feliz em cantar aqui e quero vir muitas outras vezes, pois em Porto Seguro há uma energia muito especial: um misto de belezas naturais com o carisma acolhedor dos moradores”, disse.

Quem estava muito feliz era a fã de carteirinha, que foi sorteada pela produção do cantor, Achena Lira, da cidade de Eunápolis, escolhida para passar todo o show no palco. “Este é um sonho realizado”, revela, falando de seu carinho, ao lado de centenas de jovens que se espremiam para ver o artista.

Segundo a prefeita Cláudia Oliveira, a 5ª edição da festa superou as expectativas. “Este é o melhor São João Elétrico porque conseguimos um padrão de qualidade em estrutura e organização, atrações que encantaram e animaram o povo, além de fomentar a economia numa época que antigamente era considerada de baixa temporada e agora gera renda para a comunidade”, comemorou.

A noite contou ainda com o embalo dos cantores Saan Vagner e Petra Bouças. Estava programado também um show com a Banda Lordão, porém diante das chuvas intermitentes e dos fortes ventos, a organização decidiu suspender a apresentação e remarcar para uma data posterior.

Ascom - Prefeitura de Porto Seguro