Livro “Imortalidade – Teísmo ou Panteísmo” será lançado em 25/06

Publicado em Quarta, 21 Junho 2017 10:35



Está marcado para 25/06/17, às 20h00, no Centro de Cultura de Porto Seguro, o primeiro lançamento do livro “Imortalidade – Teísmo ou Panteísmo”, do autor Edir Martins. O autor garante que aborda a eternidade humana como nunca tratada antes. Ele, que tem 66 anos de idade e nasceu em Siderópolis – SC, mas mora em Porto Seguro há vários anos, pretende trazer à tona o assunto pelo qual se interessou desde os 30, quando se sentiu atraído por literatura e filosofia.

“Depois de ler grandes autores, filósofos e clássicos, comecei a ter uma noção de que, através da história da filosofia, já houve movimentos para abrir uma porta para imortalidade terrestre humana. Não necessariamente através de um processo depois da morte”, disse Edir Martins, que cita o panteísmo (doutrina filosófica que aborda a divindade presente no mundo) como um assunto difundido inicialmente entre os gregos.

Para escrever sua obra, Edir Martins traduziu algumas obras literárias e reuniu em seu livro o conteúdo que trata do panteísmo evolutivo, cuja abordagem faz referência a um impulso de natureza metafísica, a força vital, que comanda o espetáculo da evolução humana no planeta terra, capaz de tornar o homem imortal. De acordo com a obra, existe na história do conhecimento humano uma vertente filosófica que acredita num processo evolutivo em realização no planeta, e que visa a total auto-conscientização do impulso vital, capaz de transformar o homem em um ser eterno. A eternidade é tratada como algo biológico, físico e inevitável pelo autor. Edir Martins se inspirou em filósofos como Platão, Aristóteles, Giordano Bruno, Voltaire, Kant, Hegel e Bergson para discorrer sobre a eternidade humana como parte de um plano cósmico.

O lançamento do livro “Imortalidade – Teísmo ou Panteísmo” terá entrada franca.