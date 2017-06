Publicados editais da Saúde e Desenvolvimento Social de Porto Seguro

Publicado em Quarta, 21 Junho 2017 15:26





Para o processo seletivo da Saúde, as inscrições podem ser feitas presencialmente ou por procuração, conforme edital, e serão realizadas no auditório do Colégio Municipal, rua Itagibá, s/nº, Centro, das 9h00 às 17h00. São oferecidas 448 vagas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 937 a R$ 8 mil. O processo seletivo será composto de análise curricular e avaliação de títulos. A divulgação dos resultados está prevista para 20/07/17. A íntegra do Edital com todas as regras pode ser conferida no endereço eletrônico http: http://www.portoseguro.ba.io.org.br/diarioOficial. O candidato deve procurar a Edição Nº2135.

Para os candidatos às vagas na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, a seleção também será por meio de análise curricular e avaliação de títulos. São oferecidas 113 vagas e salários que vão de R$ 937 a R$ 2.432,56. O vínculo dos contratados será regido pelo regime jurídico de direito administrativo (REDA) e o prazo de validade do processo seletivo será por um período de seis meses, prorrogável por igual período.

Para mais informações o, o candidato deverá acessar o link: http://www.portoseguro.ba.io.org.br/diarioOficial/download/621/2137/0