Carnaporto 2018 confirma as primeiras atrações

Publicado em Terça, 20 Junho 2017 14:04



O mais tradicional carnaval indoor da Bahia já tem data marcada e algumas atrações confirmadas. O Carnaporto Axé Moi 2018, de 14 a 16/02/18, na Arena Axé Moi terá sua 21ª edição, com mais uma equipe de peso. O comando da festa começa com Saulo, Harmonia do Samba, Dennis, Léo Santana e Tomate.

Com o tema “havaiano”, em 2017 recebeu Banda Eva, Wesley Safadão, É o Tchan, Psirico, Matheus e Kauan, Bell Marques, Jammil, Tomate e Saulo, para embalar o grande público.

O passaporte

O preço é de pré- lançamento, que vai até 01/07, já para os ingressos dos três dias de festa. O camarote sai a R$744 ou em 12 x R$ 62,00 e a pista custa R$348 ou em 12x R$ 29. Mais informações pelo site do evento www.carnaporto-axemoi.com.br/2017/ou através do telefone (73) 3288-8921.

Os foliões poderão optar entre 02 tipos de passaportes:

- Camarote VIP : Open Bar de cerveja Skol, vodka, refrigerantes e água + buffet de caldos variados. Área coberta e elevada, com livre acesso à pista. Três (03) abadás, um para cada dia e Caneca Térmica como brinde.

- Pista: Posto de atendimento médico. Três (03) abadás, uma para cada dia. Praça de alimentação com quiosques de alimentos e bebidas.