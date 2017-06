Índios bloqueiam BR-101 por falta de transporte escolar

Publicado em Segunda, 19 Junho 2017 13:57



Índios Pataxó, da Aldeia Trevo do Parque, estão fazendo um bloqueio na BR-101, na km 794, perto da entrada do Parque Nacional do Monte Pascoal, em Itamaraju, desde as 08h00 de 19/07/17. O motivo do protesto, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é a falta de transporte escolar municipal. De acordo com pessoas que precisaram passar pelo local, a manifestação está causando um engarrafamento de quase três quilômetros nos dois sentidos da BR.

Foto: Radar 64