Luigi Rotunno compartilha suas iniciativas de Sustentabilidade, Empreendedorismo e Inovação com estudantes da UNEB

Publicado em Segunda, 19 Junho 2017 12:33

Seminário intitulado como “SEI” (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Inovação), organizado por professores e alunos dos cursos de Administração e Turismo da UNEB, teve a presença de Luigi Rotunno tratando sobre iniciativas sustentáveis e empreendedoras idealizadas por ele frente ao La Torre Resort de Porto Seguro (BA).

Com um público de aproximadamente 200 estudantes, o empresário expôs 04 dos principais projetos de sustentabilidade implementados no La Torre Resort que estão refletindo em economia para o empreendimento, contribuindo nos cuidados com o meio ambiente e oportunizando negócios na comunidade. Luigi apresentou os números originados de suas ações e surpreendeu o público informando que, a substituição de copos descartáveis por reutilizáveis diminuiu o consumo de 7.200 copos de plástico por dia; a doação de óleo de cozinha para uma fábrica de sabão chega a 3,79 toneladas por mês; toda a água dispensada pelo empreendimento passa por tratamento em elevatórias do Resort e, cerca de 25.000 cocos dos quais têm a água extraída para consumo, que antes o resíduo ia para o lixão, hoje, são transformados em adubo orgânico, doado para produtores da região e utilizado nos jardins La Torre.

Aplaudido pelos jovens, Luigi Rotunno mostrou dados alarmantes levantados pela ONU, ressaltando: “assumir comportamentos sustentáveis não é uma opção, é um dever!” E encerrou sua palestra com uma célebre frase de Mahatma Gandhi “Seja a mudança que você quer ver no mundo”. O evento ocorreu no dia 14 de junho, no auditório da Câmara de Vereadores de Eunápolis (BA).

Por Bruna Eugênia / Mídia Mutá