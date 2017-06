Arraial Convida tem música, teatro e ação social

Publicado em Sexta, 16 Junho 2017 08:12



Em 16/06/17, o grupo Los Tigrones e o Brasil Chama África trazem para Porto Seguro um evento que reúne várias atrações numa tarde de música, arte e cultura. O evento é o “Arraial Convida”, que terá as participações de Cacimba Barrenta, Abel Chaves, Banda Guiné, MC Thor, Loro Beats, Meme Fita, Billy Fat, Arte Marginal, DJ JL, MC Bragui e Circo Mystica Volante. Todas as apresentações serão no Centro de Cultura de Porto Seguro. O evento começa a partir das 16h00, com ingresso no valor de R$ 20 e mais 1kg de alimento não perecível.

Segundo Felipe Machado, de Los Tigrones, a realização do “Arraial Convida - Só dependemos de nós para um mundo mais solidário” é uma das ações em que o grupo pretende investir para ajudar a cidade e agradecer pelo acolhimento com que foram recebidos. Felipe conta que, num momento em que precisou cuidar da saúde, encontrou no Arraial o incentivo ao esporte que ajudou na sua recuperação. Além de proporcionar entretenimento, o evento tem como objetivo a arrecadação de alimentos para doação uma instituição de trabalho social e de fundos para melhorias na infraestrutura do distrito.