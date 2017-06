Prefeitura de Porto Seguro autoriza processos seletivos

Publicado em Quarta, 14 Junho 2017 15:30



A Prefeitura de Porto Seguro publicou no Diário Oficial do Município, em 13/06/17, o Decreto nº 8633/17, que autoriza o processo seletivo para a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Públicos, Obras, Administração, Agricultura e Pesca, Gabinete do Prefeito e Procuradoria Geral do Município; o Decreto nº 8634/17, que autoriza o processo seletivo da Secretaria de Saúde e o Decreto 8635/17, que autoriza o da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. As datas ainda não foram definidas, mas as vagas já estão publicadas.

Na secretaria de Trânsito as vagas disponíveis são para motorista, auxiliar de serviços gerais, técnico administrativo, agente de limpeza, agente de trânsito, auxiliar de manutenção e reparo, eletricista, operador de máquinas especiais e administrador de cemitério.

Para a Secretaria de Obras as vagas são para auxiliar de serviços gerais, motorista, mecânico de máquinas e veículos, operador de máquinas especiais.

Na Secretaria de Administração tem vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, técnico administrativo, administrador, assistente social, psicólogo e médico do trabalho.

Para Agricultura e Pesca, as oportunidades são para: agente de limpeza e auxiliar de serviços gerais.

Para o gabinete da prefeitura há vaga par auxiliar de serviços gerais.

Na Procuradoria Geral do Município serão disponibilizadas vagas para auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais.

Na Saúde, as vagas são para agente de combate a endemias, atendente de equipe de saúde da família, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção e reparos, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, condutor de urgência, cozinheira, eletricista, instrutor de ofício, motorista, pedreiro, técnico de enfermagem para urgência e emergência, técnico administrativo, técnico de enfermagem, técnico de informática, técnico em patologia clínica, técnico em radiologia, vigilante, assistente social, educador físico, enfermeiro, enfermeiro de urgência e emergência, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico de equipe de saúde da família, médico SAD, médico, médico veterinário, médico regulador, psicólogo, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional.

Na secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social as vagas são para assistente social, psicólogo, nutricionista, pedagogo, educador social, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista e vigia. Para os centros de proteção social especial (CREAS, Centros POP, Equipe de abordagem Social e CRAM) há disponibilidade para assistente social, psicólogo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e motorista. E para Unidades de Acolhimento Institucional há vagas para assistente social, psicólogo, cuidador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo.

Mais informações nos endereço eletrônicos: http://www.portoseguro.ba.io.org.br/diarioOficial/download/621/2126/0 e http://www.portoseguro.ba.io.org.br/diarioOficial/download/621/2120/0.