Violência contra o idoso é tema de reunião em Porto Seguro

Publicado em Segunda, 12 Junho 2017 18:41



No Brasil, existem cerca de 20 milhões de idosos na faixa etária dos 60 a 80 anos, representando 11% da população, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Projeções apontam que em 2050, o número será duas vezes maior do que o de que crianças no Brasil.

Para tratar do enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, as Secretarias de Saúde e Assistência Social realizaram um colóquio, em 09/12/07, com o tema "Respeitar e proteger as pessoas idosas é cuidar do seu próprio futuro". O evento, no auditório do Centro de Cultura, teve a finalidade de promover a mobilização social contra a violação dos direitos das pessoas da terceira idade. Participaram idosos do CRAS, estudantes das escolas municipais, servidores da saúde, universitários e profissionais liberais.

A programação foi composta por palestra com foco nos aspectos legais para a proteção e defesa dos idosos ministrada pelo especialista em direito previdenciário, Ítalo Marques; na sequência, a psicóloga e coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, Andrea Comenale, discorreu sobre as formas de violência praticadas, entre elas, os abusos físicos e emocionais, sexual, a prática da negligência e abandono, além da utilização imprópria dos bens patrimoniais e financeiros da pessoa idosa. O cronograma das atividades, subsidiado pelos eixos da saúde e assistência social, promoveu discussão e elaboração de propostas de intervenções no enfrentamento da violência contra o idoso em Porto Seguro.

Meios de denúncia

Qualquer tipo de violência deve ser denunciada, o que pode ser feito pelo Disque 100, que é um serviço gratuito, 24 horas por dia. A identidade de quem denuncia é preservada. Denúncias também podem ser feitas pelo portal http://www.disque100.gov.br.