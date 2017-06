Espetáculo Circómics chega a Porto Seguro

Publicado em Segunda, 12 Junho 2017 16:40



O nome remete e circo e coisas boas, como comer, dar voz ao que quer falar e comédia. É assim mesmo. Uma mistura de ideias que fazem o casal Maria Tereza Gandra e Ignácio Masneri levar ao público interpretações de comportamentos e situações cotidianas de forma divertida. Ela é mineira e ele, argentino que está no Brasil desde fevereiro. Juntos, eles atuam desde agosto de 2016, como a Família Mystica Volante, que agora apresenta o Espetáculo Circómics.

Tereza e Ignácio interpretam Tetê Purexempla e Nachio Frito, respectivamente. Eles são palhaços que vivem uma vida itinerante, levados pelo carro Elefanta Vermelha, um Motorhome Bedford 1962, que tem todas as comodidades de uma casa e de um carro.

Eles apresentam um mix de pequenos esquetes com malabares, música ao vivo, lançamento de facas e outros desafios. Segundo os artistas, o espetáculo tem muita participação física por ser uma linguagem universal. Em todos eles tem uma pitada de humor, até os números que exigem mais concentração e habilidade. É uma caracterização diferente da visão de palhaço à que se está acostumado a ver. Eles trabalham uma acentuação do que é mais esquisito nas pessoas em geral e levam ao público. “A gente mostra a própria estupidez, mesmo tentando fazer as coisas certas”, disse Tereza.

O cenário é um picadeiro, uma tábua de lançar faca, o motorhome e um microfone. A cenografia é simples e de contato olho no olho. “Nosso quintal é o mundo. Não temos pretensão de ser teatral como o drama. É circo mesmo e com muita improvisação” afirmou Tereza.

A dupla de palhaços já se apresentou no México, Argentina e agora está no Brasil, percorrendo as estradas do Vale do Capão, Lençóis, Itaberaba, Ilhéus, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Por onde passam vão fazendo novas amizades e deixando a família maior. “Chegamos a um local para apresentar um espetáculo e acabamos ficando mais tempo do que o planejado porque sempre aparecem novas oportunidades de nos apresentar em outros lugares”, comentou Ignácio, apontando exemplos de solidariedade que encontram pelo caminho, como o resgate da Elefanta Vermelha numa estrada de terra durante uma de suas viagens.As apresentações acontecem de 11 a 14/06/17, no Centro de Cultura de Porto Seguro, às 10:00 e às 15:00. A entrada custa R$ 10,00 e R$ 5,00 a meia. Em 17/06, os artistas estarão em Santa Cruz Cabrália para apresentação. O objetivo é proporcionar um pouco de conteúdo crítico para todos os públicos, de crianças a adultos, num programa para a família. Em alguns momentos, o público é desafiado a participar como ator, a expor suas expressões corporais ou outro talento, deixando de ser apenas expectador para tomar uma atitude participativa. Ridicularizar alguns tabus faz parte do espetáculo, sempre com humor.