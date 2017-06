Aprovados processos seletivos para secretarias de Porto Seguro

Publicado em Segunda, 12 Junho 2017 14:13



Em 12/06/17, a Câmara de Vereadores aprovou, em sessão ordinária e em segunda votação o Projeto de Lei nº 018/2017, que regulamenta os processos seletivos simplificados das Secretarias Municipais de Trânsito e Serviços Públicos, Obras, Administração, Agricultura e Pesca, Gabinete do Prefeito e Procuradoria Geral do Município; e o Projeto de Lei nº 019/2017, que regulamenta o da Secretaria de Saúde. Em abril foi aprovado o projeto de lei para o processo seletivo da Educação. A partir de agora, a expectativa é pela publicação dos editais pelo executivo.

Já o Projeto de Lei nº 020/2017, que trata do processo seletivo simplificado da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social passou pela primeira votação e aguarda a segunda. A próxima sessão ordinária da Câmara de Vereadores está marcada para 20/06/17.