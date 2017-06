Trabalho infantil é tema de palestra em reunião do Rotary

Publicado em Quinta, 08 Junho 2017 19:57

O Rotary Club de Porto Seguro promoveu uma reunião aberta, em 08/06/17, no Restaurante Colher de Pau, de que participaram membros e convidados de diversos segmentos da comunidade. Durante almoço, os participantes tiveram oportunidade de ouvir uma palestra da advogada Flaelma Almeida, do Instituto Mãe Terra, que falou sobre o “Diagnóstico do Trabalho Infantil no Município de Porto Seguro”.

Dada a importância do assunto, o espaço foi aberto para uma esclarecedora discussão sobre os perfis das crianças de 06 a 11 anos que, em sua rotina vivem submetidas ao trabalho doméstico, à construção civil e ao tráfico de drogas. Na oportunidade, foram enumerados alguns desafios na elaboração e execução de um projeto realizado pelo instituto, que, em parceria com outras instituições, vem mapeando o comportamento de crianças de 80 escolas municipais para realizar o diagnóstico da exploração do trabalho infantil.

