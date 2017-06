Projetos de Lei para processos seletivos voltam para reelaboração

Publicado em Terça, 06 Junho 2017 08:01



Depois de ter aprovado, em abril, projeto de lei que regulamenta o Processo Seletivo da Secretaria de Educação, a Câmara de Vereadores de Porto Seguro retirou da pauta para segunda votação os projetos de lei que regulamentam os processos seletivos das Secretarias de Trânsito, Saúde e Trabalho e Desenvolvimento Social. Eles voltaram para o executivo, autor dos projetos, para reelaboração e posterior retorno ao legislativo municipal. Enquanto isso, a comunidade aguarda o edital do processo seletivo para a Educação.

De acordo com os projetos de lei que passaram pela primeira votação na Câmara de Vereadores, os processos seletivos são para contratação temporária, com carga horária de 30 a 40 horas semanais e válidos por 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período. As provas serão de títulos e análise curricular.

Na secretaria de Trânsito as vagas disponíveis são para motorista, auxiliar de serviços gerais, técnico administrativo, agente de limpeza, agente de trânsito, auxiliar de manutenção e reparo, eletricista, operador de máquinas especiais e administrador de cemitério.

Na Saúde são para agente comunitário de saúde, atendente de equipe de saúde da família, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção e reparo, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, condutor de urgência, motorista, técnico de enfermagem para urgência e emergência, técnico administrativo, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, vigilante, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, médico de equipe de saúde da família, médico de plantão 24h, médico psiquiatra, médico regulador, psicólogo, médico para urgência e emergência, odontólogo.

Na secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social as vagas são para assistente social, psicólogo, nutricionista, pedagogo, educador social, auxiliar de serviços gerais, motorista e vigia. Para os centros de referência social há disponibilidade para assistente social, psicólogo, educador social, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo e motorista.

Como os projetos de lei voltaram para o executivo para reelaboração, o texto final pode sofrer alguma mudança no que se refere à disponibilidade de vagas.