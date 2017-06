Porto Seguro está entre cidades mais violentas do país, diz estudo do Ipea

Publicado em Terça, 06 Junho 2017 12:56



O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou, em 05/06/17, dados sobre os recentes índices de violência no Brasil e, conforme o levantamento, a Bahia tem nove cidades no ranking de 30 mais violentas do país.

De acordo com o estudo, Porto Seguro ocupa o 9º lugar na lista. Lauro de Freitas, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), está em segundo entre os 30 municípios mais violentos com população maior que 100 mil habitantes, de acordo com os dados, que são do ano de 2015, ficando apenas atrás de Altamira (PA). A cidade, que tinha em 2015 população de 191.426 habitantes, registrou no referido ano, 177 homicídios e 10 Mortes Violentas com Causa Indeterminada (MVCI). A média foi de 92.5 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Em Porto Seguro, cuja população é de 145.431 pessoas, o número de homicídios chegou a 123 e o de MVCI, 2.

Do extremo sul baiano, as cidades de Teixeira de Freitas e Eunápolis também estão na lista, ocupando o 7º e o 19º lugares, respectivamente. As outras cidades baianas que aparecem na lista da violência dão Simões Filho (5º lugar), Barreiras (14º), Camaçari (15º), Alagoinhas (18º) e Feira de Santana (30º). Em Teixeira de Freitas, com 157.804 habitantes, foram computados 114 homicídios e 25 MVCI. E em Eunápolis, a cidade com população de 113.191 pessoas, foram registrados 66 homicídios e 19 MVCI.

A metodologia usada no levantamento dos números de mortos pela violência nos estados brasileiros é questionada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), que, em nota, afirmou desconhecer os métodos aplicados, dizendo que os homicídios são contabilizados de formas diferentes de estado para estado. A SSP-BA afirma, ainda, que o Ministério da Justiça teria reconhecido que a falta de uma metodologia única para contagem de casos nos estados colabora para a criação equivocada de rankings de cidades e, que, desta forma, enquanto não houver padronização na coleta destas informações nos estados, estudos como este não serão colaborativos para o entendimento da real situação dos municípios e da dinâmica da violência no país.

Como se não bastasse o fato de essas cidades aparecerem no ranking das mais violentas, nenhum município baiano, com população superior a 100 mil habitantes, apareceu na lista dos 30 municípios mais pacíficos do país.

Para realizar o estudo, o Ipea usou como base o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Sistema Único de Saúde (SUS), disponível no site do Ministério da Saúde. Ao usar o termo "Mortes Violentas com Causa Indeterminada (MVCI)", o MS o faz quando a morte se deu por causa não natural e não é possível informar com precisão o motivo do óbito. Desta forma, as mortes violentas podem ser divididas em: indeterminadas, acidentes, lesões por tentativa de suicídio, agressões, intervenções legais e operações de guerra. Por esse motivo, quando a causa é indeterminada, não é possível identificar em qual das quatro situações ocorreu o óbito.

