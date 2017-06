São João: empresa de Conquista vai fornecer suporte logístico

Publicado em Segunda, 05 Junho 2017 17:15



A Prefeitura de Porto Seguro publicou no Diário Oficial do Município o nome da empresa que vai prestar suporte logístico com estrutura para o São João Elétrico 2017. A empresa contratada é a Light & Sound Iluminação e Estruturas Ltda e o valor da contratação é de R$ 495 mil. A mesma empresa vai fornecer locação de estruturas metálicas e estandes para a realização da festa, pelo valor de R$ 279.850,00. A Light & Sound Iluminação e Estruturas Ltda tem sede em Vitória da Conquista/BA e ficou em segundo lugar no processo de licitação. Foi convocada para a contratação após desistência expressa pela empresa Scorpion Telões Eireli, que havia ficado em primeiro lugar.

A vigência de ambos os contratos é de 05/06/17 a 05/09/17.

Mais informações estão no endereço eletrônico: www.portoseguro.ba.io.org.br.