Escolas municipais terão eleição para diretores

Publicado em Segunda, 05 Junho 2017 15:30



Está marcada para 13/06/07 a votação para a escolha dos diretores e vice-diretores de escolas municipais de Porto Seguro. Cinquenta e sete instituições de ensino da rede municipal se inscreveram e foram homologadas para participar das eleições diretas, onde os dirigentes serão escolhidos através do voto de alunos, pais ou responsáveis, professores e demais servidores.

Todo o processo está sendo organizado pela Comissão Eleitoral Central, formada por representantes da Secretaria Municipal de Educação e APLB Sindicato. Membros da comissão realizaram visitas às escolas para acompanhar o processo e tirar dúvidas das comissões eleitorais de cada unidade. O mandato dos eleitos é de três anos e a posse será realizada 10 dias após a finalização dos resultados.

De acordo com Aubeni dos Santos Oliveira, representante da APLB na comissão, “as eleições são um grande aprendizado e um exercício da democracia, onde o conselho escolar, professores e alunos precisam ser ouvidos, mas também acabam dividindo as responsabilidades e as conquistas”.