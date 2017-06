Dia da Ajuda Legal oferece serviços gratuitos à população

Publicado em Quinta, 01 Junho 2017 15:10

Sociedade Amigos de Trancoso (SAT) vai realizar, em 03/06/17, o 3º Dia da Ajuda Legal. O projeto, idealizado pela Advocacia Fortuna, tem como objetivo atender gratuitamente pessoas que precisam de serviços em diversas áreas.

Está confirmado atendimento com assistência jurídica, exames clínicos e odontológicos, dicas de saúde a esporte, avaliação física, consultas ao Sistema de Proteção ao Crédito (SPC), Serasa e atendimento para associados, avaliação e criação de currículo e vagas de emprego, bazar beneficente, estética, manicure e cabeleireiros. Ao final do evento, a comunidade poderá desfrutar de um show de música brasileira.

Vários parceiros já estão confirmados para o atendimento, que será na Praça da Independência, em Trancoso. Algumas vans estarão disponibilizando transporte solidário de comunidades mais distantes, com a finalidade de ajudar o maior número de pessoas possível.

Empresas ou pessoas que querem colaborar no transporte ou outras atividades, podem fazer contato com a equipe da organização e se disponibilizar. O telefone é (73) 3668-1013. Ainda em 2017, a equipe pretende realizar mais uma edição do evento, prevista para o mês de outubro.