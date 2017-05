Coral Vivo divulga pesquisas sobre Recife de Fora

Publicado em Quarta, 31 Maio 2017 18:25





Dezenas de pesquisas científicas já foram realizadas no Parque Natural Municipal do Recife de Fora. Agora, o Instituto Coral Vivo disponibiliza em site esse conhecimento gerado por diferentes universidades e institutos. Trata-se de uma das ações prioritárias para a implementação do Plano de Manejo dessa unidade de conservação, que está sendo viabilizada pelo projeto “Por Dentro do Recife de Fora”. Ele foi aprovado em edital da Fundação SOS Mata Atlântica e conta com o apoio da Universidade Federal do Sul da Bahia e da Prefeitura de Porto Seguro.

Os interessados nessa produção científica podem acessar gratuitamente o site: www.coralvivo.org.br/pesquisas-no-recife-de-fora. “Iremos inserir constantemente novas publicações, e os pesquisadores também poderão entrar em contato para nos passar conteúdos novos que tiveram como área de influência o Recife de Fora”, explica o vice-presidente do Instituto Coral Vivo, o biólogo Cristiano Macedo Pereira.

Até o momento, estão reunidos no site mais de 60 trabalhos que podem ser acessados pela listagem completa, pela ferramenta de busca por palavra-chave ou por tags, tais como: artigo, tese, livro ou dissertação, por exemplo. Os trabalhos foram cadastrados com data, para facilitar o acesso a estudos de período específico.

Eficiência e transparência

Além do compêndio de trabalhos científicos sobre essa unidade de conservação, o projeto “Por Dentro do Recife de Fora” realizado pelo Instituto Coral Vivo irá promover uma capacitação especializada para o conselho consultivo.

O objetivo é torná-lo apto para discutir e elaborar proposta de regulamentação de uso do Fundo do Recife de Fora. Somente após isso a renda obtida com as visitações desse parque marinho poderá ser acessada. “A ideia é tornar a gestão desse Fundo mais eficiente e transparente”, destaca Cristiano Pereira. O Parque Natural Municipal do Recife de Fora fica em uma das áreas de maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul, recebendo mais de 50 mil visitantes anualmente em trecho específico para a conservação e uso sustentável.

O projeto “Por Dentro do Recife de Fora” está complementando as ações que a Prefeitura de Porto Seguro, o Projeto Coral Vivo e o ICMBio já realizam. Eles iniciaram programa de capacitação continuada dos conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente em gestão da UC. A Secretaria de Meio Ambiente de Porto Seguro é o órgão gestor do Parque Natural Municipal do Recife de Fora, que teve seu plano de manejo recentemente aprovado e publicado.

Fonte: Ascom Coral Vivo