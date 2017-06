Veracel estimula intercâmbio de experiências comunitárias

Publicado em Quarta, 31 Maio 2017 15:42



Com o objetivo de proporcionar a troca de experiências e a interação entre as comunidades com potencial para desenvolver projetos de agricultura familiar, a Veracel Celulose viabilizou o encontro entre a Associação de Pequenos Produtores Rurais de União Baiana, distrito de Itagimirim, e as associações de Petrolândia e Ponto Central, no mês de maio. “União Baiana é reconhecida por sua vontade de avançar de forma coletiva e tem se destacado no nosso território. Essa troca é importante para a motivação de outras comunidades”, comentou Izabel Bianchi, especialista em Responsabilidade Social da Veracel. Também participaram do encontro representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Santa Cruz Cabrália, Santa Maria do Salto, Itagimirim e Belmonte.

Durante o encontro, foi apresentado o projeto Roça do Povo, seus desafios, avanços, conquistas e resultados. Os participantes também conheceram de perto os processos de produção dos derivados da mandioca, as unidades de beneficiamento e armazenamento. “Se isso foi construído aqui, em um lugar tão distante e pequeno, com certeza outras comunidades também podem fazer o mesmo e até mais”, concluiu Agnevaldo Cardoso Rodrigues, tesoureiro da Associação e um dos maiores incentivadores do projeto.

“Tudo isso vai ajudar o nosso município”, disse o secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Santa Cruz Cabrália, Euclides Sena, ao final da reunião. Segundo ele, há muito tempo não vivenciava um aprendizado tão importante. O Secretário de Agricultura de Itagimirim, Thiago Mota, ressaltou o compromisso do município em dar suporte necessário para que a Associação possa se fortalecer mais e expandir seus negócios.

Contribuir com o desenvolvimento do território é um dos valores da Veracel. Por isso, a empresa investe no fortalecimento das comunidades rurais e em projetos sustentáveis. União Baiana é um caso de sucesso de protagonismo e coesão social. Seu caminho tem se tornado inspiração para outras iniciativas comunitárias de perfil similar no território também apoiadas pela Veracel. “Quando as comunidades desejam mudar e se organizam em projetos sustentáveis, aí nós conseguimos avançar”, finalizou Izabel. A experiência da Associação tem criado condições para contribuir com outras comunidades fora do território da Costa do Descobrimento.

Sobre o Roça do Povo – O projeto Roça do Povo, na comunidade de União Baiana possui como principais fontes de renda o cultivo da mandioca, a produção da farinha e subprodutos como biscoitos, bolos, goma e pães. A parceria com a Veracel começou em 2007 envolvendo apoio para capacitação, estruturação e suporte de gestão. Atualmente, a associação conta com 127 sócios, gerando renda para mais de 320 pessoas.

Entre as principais realizações da Associação está o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA de Itagimirim. Como meta de curto prazo, a Associação está se preparando para criar uma cooperativa e ter condições para abastecer o município e participar de outras iniciativas públicas. Também está atenta a necessidade de preparar os jovens da comunidade para dar continuidade ao trabalho.