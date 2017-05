SAC faz recadastramento biométrico com hora marcada

Publicado em Sábado, 27 Maio 2017 15:22



Assim como moradores de Salvador e de oito municípios do interior, os porto-segurenses já podem efetuar o recadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com hora marcada. O atendimento será nos postos do SAC, entre 07h00 e 15h30. Mas os agendamentos são feitos pelo site da Rede SAC (www.sac.ba.gov.br), do aplicativo para celulares SAC Mobile e dos totens SAC Fácil, localizados nas unidades, com quantidade de horários disponíveis variando de unidade para unidade. O recadastramento poderá ser feito também nos cartórios eleitorais.

A Biometria

Pensando em tornar ainda mais seguro o processo de votação eletrônico, o recadastramento biométrico é obrigatório em 52 cidades baianas, e tem como prazo máximo o dia 31 de janeiro de 2018. Atualmente, 1.956.743 eleitores baianos já têm a digital cadastrada e poderão votar dentro desse sistema nas Eleições de 2018. Na capital, o número de eleitores biometrizados é de 260.905. O objetivo do TRE-BA é atingir cerca de 3 milhões de eleitores identificados biometricamente, em todo o Estado, até 2018.



Estão obrigados a fazer o recadastramento todos os eleitores, inclusive aqueles cujo voto é facultativo (analfabetos, eleitores com idade entre 16 e 18 anos e os maiores de 70 anos de idade). O cidadão que não fizer o recadastramento dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral terá o título cancelado.



Para ser atendido, o eleitor deverá portar um documento oficial com foto, a exemplo de RG, CNH, carteira profissional, passaporte, carteira de reservista ou certificado de alistamento militar original, além de um comprovante de residência recente. Aqueles que tiveram os dados cadastrais alterados, por, entre outros motivos, casamento ou separação, devem levar um documento comprobatório de alteração das informações.



Quem for fazer a primeira via do título precisa ficar atendo: homens com idade entre 18 e 45 anos devem levar o comprovante de quitação militar; e nem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem passaporte do modelo antigo são aceitos como documento de identificação para o alistamento eleitoral.



Vale lembrar aos eleitores que já fizeram o cadastramento biométrico que não precisam retornar aos postos de atendimento do TRE-BA para passar pelo procedimento novamente.



Para dúvidas, a Saeb disponibiliza o endereço www.sac.ba.gov.br, os números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel) e o aplicativo SAC Mobile.

Fonte: Ascom Saeb