Greve de vigilantes completa uma semana

A greve, que começou em 24/05/17 continua. E a população já se sente prejudicada com a suspensão de serviços bancários e de previdência e seguridade. Em Porto Seguro, os bancos permanecem fechados para atendimento ao público e já são inúmeros os casos em que não é possível efetivar nem depósitos. O posto do INSS está atendendo apenas os agendamentos anteriores à greve. Segundo a gerência da unidade, os peritos não atendem quando não há vigilante na agência. Quem precisa passar por perícia está tendo que remarcar na agência mesmo.

A greve se estende por toda a Bahia, onde há cerca de 32 mil vigilantes, segundo o Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado da Bahia (Sindivigilantes). Eles querem reajuste de 15% no salário, ticket refeição de R$ 20, cotas para as mulheres de 30% (por posto de trabalho) e piso salarial de R$ 1.500. Uma nova rodada de negociações está prevista para 30/07/17.