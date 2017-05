Juizado lança edital de destinação de recursos para instituições

Publicado em Quinta, 25 Maio 2017 19:47

Estão abertas de 01/06/17 a 31/07/17 as inscrições para o processo seletivo para apresentação de projetos de entidades públicas e privadas, com vistas a destinação dos recursos financeiros decorrentes de multas aplicadas em processos judiciais. As instituições que se candidatarem podem buscar informações detalhadas sobre o edital no Juizado Especial Cível de Porto Seguro, na rua Pero Vaz de Caminha, de segunda a sexta-feira, de 07h00 às 18h00.