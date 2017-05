Vigilantes dos bancos continuam em greve

Publicado em Quinta, 25 Maio 2017 19:21



Os bancos baianos continuam sem atendimento ao público em 25/05/17. As agências estão de portas fechadas porque os vigilantes permanecem em greve. A categoria afirma que não tem data para encerrar o protesto, a não ser que seja atendida a reivindicação de aumento salarial de 15%.

Em Porto Seguro, muita gente está reclamando porque não consegue realizar suas transações bancárias, nem um simples depósito em caixa eletrônico. Os prejuízos estão deixando clientes chateados. A dona de casa Elisabete da Silva estava na fila da casa lotérica porque teve que voltar do banco. “Ia dar entrada no seguro desemprego, já que só tenho até dia 30/05/17 para resolver. Vi uma fila enorme, sem ninguém para explicar, porque diz que não tem segurança. A gente que perde. Vim até a casa lotérica para sacar um dinheiro pra comprar remédios pra mim, porque estou doente.”

Atualmente, o salário base do vigilante é de R$ 1.002. Mesmo após várias negociações, o Sindicato das Empresas de Segurança Privada (Sindesp) e o Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado (Sindivigilantes) não entraram em acordo. A vigilante Emanuale Sabaini afirmou que o sindicato patronal deu 1% de aumento. “Coisa que ninguém nunca viu”, disse. “Queremos que chegue pelo menos a R$ 1.500. No ticket refeição, queremos 20,00.” Atualmente eles recebem R$ 12,00 por dia trabalhado.

A greve é por tempo indeterminado. Segundo alguns vigilantes, o sindicato patronal está tentando negociar o reajuste em 7%. Cerca de 32 mil vigilantes atuam em todo o estado.