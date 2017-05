Carro com pacientes de Porto Seguro capota na BR

Publicado em Terça, 23 Maio 2017 10:07



Um carro que levava cinco pacientes para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), de Porto Seguro para Itabuna, capotou na BR 101 na madrugada de 23/05/17. Segundo informações, ao sair de uma curva, o veículo da Secretaria de Saúde de Porto Seguro encontrou um caminhão que seguia na contramão. Tentando evitar a batida, o motorista do veículo deslocou o carro para o acostamento, quando caiu numa cratera e capotou.

Os ocupantes do carro foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Eunápolis. Todos tiveram ferimentos leves e já estão em casa.