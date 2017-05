Marinha abre concurso para capelão naval

Publicado em Terça, 23 Maio 2017 10:08



Estão abertas, até 19/06/17, as inscrições para o preenchimento de seis vagas para o Quadro de Capelães Navais, da Marinha do Brasil. Quatro vagas são para Sacerdote da Igreja Católica, uma vaga para Pastor da Igreja Batista e uma vaga para Pastor da Igreja Assembleia de Deus.

As vagas são para brasileiros natos, ambos os sexos (quando a religião permitir) e possuir mais de 30 anos e menos de 41 anos de idade, em 01/01/18. A inscrição é realizada no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde também pode ser encontrado o edital com todas as informações. O valor da inscrição é de R$ 110,00. Os candidatos farão uma prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e uma redação. Se aprovados seguirão para outras fases do concurso. Aqueles que forem classificados em todas as etapas do processo passarão por um Curso de Formação de Oficiais (CFO), com duração de 39 semanas, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), localizado na Ilha das Enxadas, na cidade do Rio de Janeiro. O candidato cursará como Guarda-Marinha, recebendo remuneração mensal e benefícios como alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a aprovação no curso de formação, no final de 2018, ocorrerá a nomeação a Primeiro-Tenente.

Fonte: Marinha do Brasil