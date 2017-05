Azul anuncia voos extras na Bahia em julho

Publicado em Sábado, 20 Maio 2017 18:03

Durante a alta temporada de julho, a Azul oferecerá mais de 150 voos extras de e para o Estado da Bahia, incrementando as operações nas cidades de Porto Seguro, Salvador , Ilhéus e Valença (Morro de São Paulo). Os voos partem de cidades como Belo Horizonte e São Paulo (Campinas), principais hubs da companhia, além de Goiânia, que ganhará ligações diretas com Salvador, operadas três vezes por semana.

“Nosso planejamento está voltado a mercados e regiões tradicionalmente mais procuradas pelos turistas”, comenta Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul.

Os voos já foram aprovados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e estão disponíveis para compra em todos os canais de atendimento da Azul.

Em contrapartida, a empresa decidiu deixar de operar voo entre Porto Seguro e Cuiabá, cuja rota será excluída em julho de 2017, menos de um mês após ter sido criada. Os voos para a Terra Mater eram operados somente aos sábados, fator que pode ter pesado na decisão. De acordo com a empresa, os clientes que compraram bilhetes para data posterior à retirada da rota, podem solicitar o reembolso no valor integral ou a remarcação dos mesmos, sem custos adicionais.

Azul na Bahia

A companhia conta, na Bahia, com o maior número de bases servidas dentro de um mesmo estado – são dez: Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Valença, Teixeira de Freitas, Feira de Santana, Barreiras e Lençóis. Ao todo, no Estado, a companhia chega a mais de 30 decolagens diárias.