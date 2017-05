Prefeitura faz licitação para Saúde e São João

A Prefeitura de Porto Seguro vai realizar licitação em 31/05/17, às 10h00, para contratação de empresa para locação de estrutura metálica (palco, galpão, toldos e estandes), para os festejos de São João 2017. Outra licitação, em 01/06/17, também às 10h00, está marcada para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para estruturação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Atendimento (PA), Unidades de Atenção Básica e Centro de Controle de Zoonose (CCZ). Ambas serão realizadas na av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º andar, salas 21 e 23, onde pode ser adquirido o edital. Mais informações pelo telefone: (73) 98258-4342. Segundo a prefeitura, os demais atos de ambos os procedimentos poderão ser acompanhados no endereço www.portoseguro.ba.io.org.br.

